Brignone in versione “brigadiera” da Fazio: la rivalità con Goggia e l’invito a Sinner. Ed è pronta anche per lo slalom

In tenuta da “brigadiera”, anzi da vice. Federica Brignone arriva in divisa da Carabiniera da Fabio Fazio per la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa. L’azzurra si prepara a partire per le finali di Sun Valley dove le mancano ancora 18 punti (ma solo sulla carta) per festeggiare la sua seconda Coppa del Mondo generale. Ma la valdostana non lascia nulla al caso e rivela che avrà con sé anche gli sci da slalom se ci fosse la necessità di mettere al sicuro il trofeo.

L’emozione di Brignone

Prima delle gare di Sun Valley, Federica Brignone si concede una serata diversa. La campionessa azzurra non è esattamente a suo agio di fronte alle telecamere ma racconta qualcosa di questa incredibile annata: “E’ stata una stagione emozionante, talmente fuori di testa che non so neanche io come descriverlo. L’altro giorno ho vinto a casa mia e quindi è stato ancora più bello. Il nostro sport è pericoloso e ha bisogno di avere un buon feeling, fidarsi non è una cosa scontata. Sono un po’ maniaca del controllo, cerco di andare al mio limite e di alzarlo ma non di andare oltre. Ma devo sempre sapere quello che sta facendo e in questo momento mi fido in condizione difficili dove magari altri fanno più fatica”.

Ovviamente non poteva mancare una domanda anche sulla compagna di squadra con Sofia Goggia: “Ognuno vive le rivalità in modo diverso, io punto sempre al mio massimo. Le mie avversarie non hanno nazionalità, ma avere delle persone in squadra che vanno forte ti aiuta a far crescere il livello”.

“Vorrei giocare a tennis con Sinner”

Fazio, grande tifoso di Jannik Sinner, non può non tirare in ballo il numero 1 del mondo del tennis: “Certo che mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner, non penso che si divertirebbe a giocare con me. Ma lui picchia la palla talmente forte che non riuscirei nemmeno a vederla la pallina, e se poi andiamo a sciare lui riuscirebbe anche a starmi dietro. Le Olimpiadi? Per il momento non ci sto ancora pensando, può cambiare ancora tutto, quindi spero solo di arrivarci nelle migliori condizioni”.

L’ammissione di Deborah Compagnoni

Non una ma due campionesse dello sci italiano, allo show di Fabio Fazio partecipa anche un’altra leggenda della neve come Deborah Compagnoni che fa un’ammissione ripensando alla sua carriera: “Penso che Federica rispetto a me sia stata molto più brava a organizzare la sua carriera. E’ arrivata più preparata nei vari momenti, io forse ero più istintiva. Ho perso tante gare, mi sono infortunata e ho smesso abbastanza giovane. Lei ha fatto delle scelte più mirate e in questo è stata più brava di me”.

Goggia: l’ultimo segnale a Fede

La rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia è un argomento di cui si è parlato a lungo nel mondo dello sci italiano. Due campionesse straordinarie ma anche molto diverse sotto tantissimi aspetti, tranne che su quello del talento e dell’etica del lavoro, ora con l’età e le esperienze anche quei piccoli dissapori personali sembrano essersi dissipati. L’ultima dimostrazione è di Sofia Goggia che sulla sua pagina Instagram pubblica il video dei festeggiamenti dopo il superG di La Thuile con la didascalia: “Momenti felici che non andranno dimenticati”.