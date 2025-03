Federica Brignone vince la classifica generale di Coppa del Mondo 2024/2025 già a La Thuile se...

La campionessa valdostana potrebbe già fare centro nella sua La Thuile, neve di casa considerata la vicinanza ai posti nei quali è cresciuta tra le sue montagne

Le emozioni che ci ha donato senza alcuna parsimonia Federica Brignone, in questa Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025, sono irripetibili. Perché mancano appena due tappe, suggerisce il calendario, e quell’ideale accarezzato dalla ragazza magica dello sci azzurro si presenta a marzo quando si annuncia la trasferta nella sua Valle d’Aosta, in un doppio appuntamento che sa di neve, di fatica e di ricordi.

A 34 anni, Fede sta attraversando l’annata straordinaria dei successi contemplati ma comunque incredibili, dei record che non si fermano più grazie alla grande disciplina che si è imposta, alla tenuta fisica e mentale e alla sua superiorità indiscutibile e al supporto – costante – del fratello e allenatore, Davide.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brignone e la Coppa del Mondo 2024/20254, a che punto siamo

I cambiamenti che le condizioni hanno imposto al programma sono stati ormai formalizzati. Ufficiale, infatti, il nuovo calendario a causa delle avverse previsioni meteo che hanno inciso sulla due giorni di La Thuile. La FIS ha deciso di stravolgere il programma, tenendo conto anche delle finestre meteo che rischiano di obbligare le sciatrici a non scendere in pista giovedì, con sabato 15 tenuto come giorno di riserva per il secondo supergigante (venerdì 14 si dovrebbe gareggiare regolarmente).

Si rinuncerà alla discesa e, forse, non sarà un male per Brignone meno per Sofia Goggia. Ma questo è un altro tema, quel che conta adesso è la Coppa del Mondo e valutare, classifica alla mano, se e quando effettivamente Brignone potrà festeggiare: Fede è proiettata verso la conquista della classifica generale per la seconda volta in carriera (la prima arrivò nel 2019/20).

Ma quando potrebbe laurearsi (il condizionale è d’obbligo) la sciatrice azzurra, a questo punto della stagione a pochissimo dalle tappe americane?

La classifica generale: Fede e la differenza con Lara Gut-Behrami

La campionessa classe ’90 vanta 322 punti di margine, stando alla classifica aggiornata, su Lara Gut-Behrami quando mancano sei gare alla conclusione e l’aritmetica ci dice che potrebbe chiudere i conti già nel doppio appuntamento di La Thuile, poco distante dalla sua La Salle ai piedi del Monte Bianco e affrontare con una certa disinvoltura le tappe americane.

Per essere sicura dal punto di vista aritmetico, la valdostana dovrebbe uscire da La Thuile con almeno 400 punti di margine su Gut-Behrami, ovvero guadagnarne 78 in due gare sull’avversaria svizzera (79 in più per chiudere la questione).

La cancellazione della discesa di giovedì complica ancora di più le cose, essendoci meno punti a disposizione e con due SuperG a contribuire al punteggio, specialità in cui la svizzera sta dominando anche a leggere la classifica.

Fonte: ANSA

Federica Brignone

Gli incroci per vincere

I 400 punti di margine sarebbero la quota minima per garantire a Federica di trionfare in Coppa del Mondo prima di Sun Valley, considerate le quattro gare in calendario e che anche se Gut-Behrami dovesse vincerle tutte e Brignone rimanesse all’asciutto ovvero a zero punti, un arrivo alla pari premierebbe comunque l’italiana per il maggior numero di vittorie.

Una fattispecie alquanto estrema, improbabile e che comunque affiderebbe a Federica le chiavi di una stagione esemplare, perfetta per quel che la riguarda. Più probabile che da La Thuile, questa settimana, l’azzurra possa uscire con 300 punti di vantaggio perché Lara non gareggia nello slalom, lasciando punti utili alla causa Brignone.

La svizzera avrebbe i punti per partecipare all’ultima gara tra i rapid gates, eventualità che dovrebbe valutare solo se il divario tra lei e Brignone non fosse nell’ordine di pochissimi punti.