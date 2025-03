Slalom Gigante femminile Sun Valley diretta live: Robinson esce di scena, che chance per Brignone!

Per essere sicura di aggiudicarsi la Coppa di Slalom Gigante davanti ad Alice Robinson che la precede di 20 punti, Federica Brigone è chiamata a vincere oggi. In caso di trionfo, la Tigre di Le Salle infatti sarebbe certa del primo posto in classifica anche in caso di secondo posto della neozelandese, dato che in caso di arrivo a pari punti in classifica al termine della stagione viene premiata l’atleta che ha vinto più gare nella disciplina, in questo caso proprio l’azzurra, vincitrice finora di cinque appuntamenti