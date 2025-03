Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di gigante se: duello con Alice Robinson, che succede a pari punti

La campionessa azzurra è a -20 dalla neozelandese: vincendo avrebbe la certezza di conquistare la coppetta. Tutte le combinazioni prima dell'ultima gara a Sun Valley.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il Grand Slam, o se si preferisce il “Triplete di coppette” da affiancare alla Coppa del Mondo generale vinta a mani basse e con tre gare d’anticipo, è sfumato al termine del Super-G, di fronte allo strapotere di Lara Gut-Behrami e al clamoroso ritorno dell’eterna Lindsey Vonn. Ma Federica Brignone vuol chiudere in bellezza la sua fantastica stagione. C’è un altro traguardo da conquistare, la coppa di specialità di gigante. Per “Fede” un duello all’ultimo paletto con la neozelandese Alice Robinson. L’appuntamento è fissato per le 16.30 italiane di oggi, martedì 25 marzo 2025. Alle 19, poi, la seconda e decisiva manche del gigante di Sun Valley, nell’Idaho, teatro delle Finali della Coppa del Mondo di sci.

Il gigante, la disciplina del cuore di Federica Brignone

Il gigante è la disciplina a cui forse Brignone tiene di più. La più tecnica, la più completa di tutte. Quella che, più di ogni altra, mette a dura prova le capacità degli sciatori di essere performanti. Non a caso, tutti i migliori gigantisti sono in grado di andare fortissimo anche nelle altre discipline, in particolare in quelle veloci come Super-G e discesa libera. “Fede” ne è la dimostrazione vivente. Quest’anno ha già vinto cinque gare di gigante, in pratica tutti quelli che è riuscita a portare a termine. Eppure nella classifica di specialità è dietro. Deve recuperare venti punti a Robinson.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Federica Brignone contro Alice Robinson: la situazione

La neozelandese ha vinto meno di Brignone, ma è stata più regolare. Ha messo insieme tanti piazzamenti, ha portato a casa del macinato anche in giornate non ideali. E, non a caso, è al comando della classifica di specialità con 520 punti. L’azzurra è seconda a quota 500, tutti frutto del suo pokerissimo di successi nel gigante. Più staccate tutte le altre. La svedese Sara Hector è terza con 387 punti, l’azzurra d’Albania Lara Colturi quarta con 334, mentre Thea Louise Stjernesund, estrosa norvegese, è quinta con 331. La coppetta è un affare a due Brignone-Robinson.

Brignone vince la coppetta del gigante se… le combinazioni

Con un successo, Federica sarebbe certa di portare a casa la coppetta anche in caso di secondo posto di Robinson. Questo perché, in caso di arrivo a pari punti (600, nella fattispecie), sarebbe premiata per il maggior numero di vittorie rispetto alla rivale. Anche un secondo posto con Robinson terza sortirebbe lo stesso effetto. Ma cosa succede se Brignone conclude più indietro? Con un terzo posto, dovrebbe sperare in Robinson sesta o più in basso. Col quarto posto, in un nono posto di Robinson. Col quinto posto, in un 11mo posto della rivale. Col sesto posto, nel 13mo di Robinson. Col settimo posto, nel 15mo di Alice. Infine, con un piazzamento tra ottavo e 13mo posto, Brignone dovrebbe sperare in Robinson sedicesima o più in basso.