Brignone lancia l’allarme in vista del gigante: “Poche energie”. Goggia esalta Lindsey Vonn: “Qualcosa di grandioso”

Dopo il superG che ha visto la nuova vincitrice della Coppa del Mondo al terzo posto è tempo di raccogliere le energie in vista del gigante dove c’è un altro trofeo in palio

Federica Brignone vuole provare a chiudere con il terzo trofeo la sua meravigliosa stagione da campionessa. Ma non sarà facile. Le gare di Sun Valley complicate da condizioni atmosferiche avverse hanno messo a dura prova le atlete al termine di una stagione già di suo molto stancante.

Brignone lancia l’allarme: “Poche energie”

C’è un’ultima gara da affrontare prima delle vacanze, e prima dei meritati festeggiamenti per una stagione da sogno. Ma soprattutto c’è ancora un altro trofeo da provare a conquistare. Federica Brignone dà l’assalto alla coppa di gigante nella gara in programma alle finali di Sun Valley ma non nasconde un po’ di stanchezza: “Siamo reduci da giornate lunghe ed emozionanti. Per arrivare pronta ho cercato di ricaricare le pile nell’unica giornata di riposo. Non sono mai stata battuta quest’anno in gigante quando sono arrivata al traguardo ma purtroppo ci sono anche gli zero”.

Poi l’atleta continua: “Le energie mentali si sono consumate, è stata un’annata molto impegnativa. Della Coppa del mondo si parlava da gennaio ma io sono stata brava a isolarmi. Sicuramente arrivo al gigante con poche energie ma darò il massimo. Voglio soprattutto provare a divertirmi”.

Goggia e Collomb: le altre due speranze italiane

Ai nastri di partenza del gigante ci sarà anche Sofia Goggia nella disciplina che le è sicuramente meno congeniale: “Sarebbe bello concludere la stagione con un bel risultato e mantenere il primo gruppo di merito anche in gigante”. Prima volta alle finali invece per la giovanissima Giorgia Collomb che gareggia a Sun Valley dopo aver vinto il titolo mondiale tra le juniores. Nella prossima stagione da lei ci si aspetta un salto di qualità: “Sono qui soprattutto per imparare e cercherò di vivere questa giornata nel modo giusto”.

Sofia esalta Lindsey Vonn

Non è un segreto la grande amicizia che c’è Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Le finali di Sun Valley saranno ricordate anche per la grande impresa della statunitense capace di ritornare dopo 6 anni in pista e di tornare anche sul podio come accaduto nel superG. E sui social arrivano le parole della bergamasca: “E’ stata una giornata speciale – scrive l’azzurra – tutti noi abbiamo assistito a qualcosa di grandioso, un ritorno che tanti non credevano fosse più possibile, un ritorno in cui pochissimi credevano davvero. Sto parlando del ritorno sul podio di Lindsey Vonn. Il bello dello sport consiste anche in questo, nella magia di poter stupire, di meravigliare e nella possibilità di potersi ricredere, sempre. Grazie per avercelo ricordato ancora una volta, Bella!”.