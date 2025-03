Brignone, niente Grand Slam: Gut-Behrami si prende coppetta di Super-G e l'abbraccio di Fede, Vonn in lacrime

Prestazione fenomenale della ticinese, che trionfa davanti all'eterna Lindsey che a fine gara scoppia a piangere: la valdostana sul podio davanti a Bassino, flop Goggia.

Niente Grand Slam per Federica Brignone. La conquista di “tutto”, del clamoroso “Triplete” nelle coppette di specialità – discesa libera, Super-G e gigante – oltre alla classifica generale di Coppa del mondo è sfumato di fronte a un’inarrestabile Lara Gut-Behrami, che ha letteralmente volato tra le nevi di Sun Valley. Vittoria a mani basse per la ticinese nel Super-G delle finali di Sun Valley, quello che le occorreva per scavalcare sul filo di lana Fede nella classifica di specialità. Tra le due, sul podio, l’eterna Lindsey Vonn, splendida seconda e alla fine capace di emozionare tutti. Ma proprio tutti.

Super-G Sun Valley, il trionfo di Gut-Behrami

La grandissima prova di Lara Gut-Behrami ha messo pressione a Federica Brignone, che sapeva di dover fare una discesa perfetta per difendere i cinque punticini di vantaggio in classifica. Ci ha provato Fede, ma non è riuscita a far meglio di un comunque straordinario terzo tempo, a debita distanza dalla svizzera. Quando è arrivata alle sue spalle al traguardo, Gut-Behrami ha stretto le mani in un gesto che forse potrebbe apparire poco sportivo. In realtà solo legittima soddisfazione per l’elvetica, a cui Brignone ha tributato i meritati complimenti: abbraccio e parole di stima tra le due, che si rispettano molto.

Brignone, nessun rimpianto: “Ora tutto sul gigante”

Complimenti che Brignone ha rivolto alla rivale anche attraverso i microfoni della Rai: “Bravissima, oggi ha fatto qualcosa di speciale. Io stavo bene all’inizio, sciavo come volevo, poi da metà in poi non ne ho più azzeccata una, non ho fatto una curva come pensavo di farla. Sarebbe stata difficile batterla, ma così non avevo alcuna chance. Comunque quest’anno come peggior risultato in Super-G ho un quinto posto, non posso che essere orgogliosa di quanto fatto. Ora – l’auspicio – spero di andar bene in gigante e di far bene come ho fatto questo inverno. Mi auguro solo di non bloccarmi come ho fatto oggi”.

Vonn seconda e in lacrime, l’errore di Goggia

Grande emozione – soprattutto per i tifosi statunitensi – per il secondo posto dell’immarcescibile Lindsey Vonn. Un exploit accompagnato a fine gara dalle lacrime, spontanee e sincere, della campionessa a stelle e strisce, immortalate dalle telecamere. Niente exploit, invece, per Sofia Goggia, comunque terza nella classifica di coppetta. Per la bergamasca un brutto errore nell’ultimo Super-G della stagione: “Non sono riuscita a prendere il piede sterzando, mi sono fermata sul lato, devo migliorare su questo aspetto. Ma in Super-G non ero mai stata sul podio della classifica finale, è stata una stagione soddisfacente sotto questo punto di vista”.