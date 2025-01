La squadra azzurra, che sulla Erta ha conquistato un successo con Federica Brignone e altri cinque terzi posti (due sempre con Brignone e tre con Marta Bassino che come abbiamo detto a inizio diretta purtroppo non ci sarà) si affida ovviamente alla leader della classifica generale e schiera complessivamente 10 atlete: oltre alla valdostana ci sono Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Giorgia Collomb, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e le esordienti finanziere Carole Agnelli e Alessia Guerinoni. La prima, 23enne valdostana di Valtournenche, la seconda ventiduenne bergamasca di Zogno, che si sono messe recentemente in luce in Coppa Europa-.