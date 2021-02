Brindisi batte Reggio Emilia e riaggancia le seconde

Nel Monday Night della diciottesima giornata di Serie A la Happy Casa Brindisi si rilancia e batte in casa la UNAHOTELS Reggio Emilia per 79-70 e riaggancia il gruppo delle seconde che sono a 8 punti dall’Olimpia Milano, composto dal Banco di Sardegna Sassari, rispetto alla quale ha una partita in meno, e da Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, che hanno due partite in più della squadra di Frank Vitucci. Per i pugliesi 17 punti e 8 rimbalzi di Nick Perkins, per gli emiliani inutili i 22 punti di Joshua Bostic.

OMNISPORT | 01-02-2021 23:03