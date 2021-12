Brindisi, Frank Vitucci: “Primo quarto orribile, ottima reazione”

23-12-2021 09:44

Niente da fare per la Happy Casa Brindisi che viene eliminata dal proprio giorne di Champions. Fatale la sconfitta di ieri contro gli israeliani dell’Hapoel Holon. Ma forse questa eliminazione arriva da un pò più lontano visto che la squadra di Vitucci ha vinto soltanto una gara su sei.

Coach Frank Vitucci ha commentato così la sconfitta esterna in Israele che sancisce l’eliminazione dalla Basketball Champions League 2021/22 della sua Happy Casa Brindisi.

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci: “Prima di tutto faccio i complimenti a Holon per la meritata vittoria e secondo posto nel girone. Devo dire che qui accadono sempre cose strane, lo scorso anno a un mio giocatore fu dato un pugno e noi prendemmo due mila euro di multa per il post partita. Oggi si è creato un po’ di caos generale durante l’incontro per questo spray viola spruzzato sulle tribune, vedremo. Il primo quarto è stato orribile e dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita mentre nel secondo e terzo quarto abbiamo mostrato una grande reazione andando alla fine molto vicini a quasi un possesso di differenza“.

