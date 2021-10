Brindisi, il presidente Marino fa un regalo ai tifosi

In casa Brindisi ci si lecca le ferite dopo il debutto-shock nel girone di Champions League contro l’Hapoel Holon, passata con disarmante facilità al PalaPentassuglia per 88-61.

Troppo brutta per essere vera la squadra di coach Vitucci, così se le chances di qualificazione in Coppa sono ancora intatte, il presidente Ferdinando Marino ha voluto fare un regalo agli appassionati tifosi del club pugliese in vista della prossima gara di Champions.

Il 18 ottobre contro i rumeni del Cluj, infatti, si potrà entrare gratuitamente all’interno del palazzetto. Ingresso completamente libero, quindi, non solo per chi ha assistito al pesante ko contro la squadra di coach Buscaglia.

“Mi scuso a nome di tutti per la figura rimediata, dispiace per la posta in palio, ma soprattutto per il pubblico pagante – ha detto Marino – Tutti coloro che erano presenti al palasport potranno entrare gratuitamente alla prossima gara di Champions. È fondamentale restare vicini alla squadra, rialzarsi subito dopo la pesante sconfitta”.

Prima, però, ci sarà da pensare al campionato e a dare continuità alla sofferta vittoria contro Sassari nel match in programma sabato al PalaOltrepò contro la temibile Tortona.

OMNISPORT | 07-10-2021 19:08