Brindisi, Marino svela gli obiettivi della stagione

Il roster è ormai completo da tempo, la carica di coach Vitucci è come sempre altissima. E le ambizioni non mancano.

Brindisi è pronta per un’altra stagione da protagonista, anche se il messaggio del presidente Fernando Marino a poche settimane dal via del campionato è all’insegna del basso profilo:

“Siamo in linea con il nostro cronoprogramma – le parole del massimo dirigente pugliese riportate da ‘Il Corriere dello Sport – Puglia’ – L’obiettivo è quello di fare sempre meglio, ma come ogni anno partiremo con l’obiettivo della salvezza per poi sperare di riuscire ad alzare l’asticella. Lo scorso anno quando abbiamo battuto Milano e siamo andati al primo posto della classifica abbiamo capito che si poteva ambire a qualcosa di importante e infatti ci siamo giocati lo scudetto”.

Marino si unisce poi all’appello delle altre società per la riapertura dei palazzetti: “Mi auguro che per l’inizio del campionato si possa avere una capienza di almeno il 50%: niente sarebbe possibile per noi e per gli altri club senza la passione dei nostri tifosi e dei nostri sponsors”.

OMNISPORT | 10-09-2021 11:47