Si punta al ritorno dell'ex azzurro

14-06-2023 16:12

Alessandro Gentile potrebbe tornare nella massima serie e a Brindisi? Dopo la stagione in A2 con la maglia di Udine, secondo Sportando potrebbero cambiare le cose per il giocatore campano.

Stando al sito l’Happy Casa Brindisi punterebbe a far vestire la maglia del club al giocatore che già ha giocato in Puglia nella stagione 2021/22. Quest’anno, Gentile, da poco diventato pure padre, ha chiuso con una media di 13.5 punti e 7.4 rimbalzi di media in A2 con la maglia di Udine.