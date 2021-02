Brindisi si rinforza con Joshua Bostic

Rinforzo di peso per l’Happy Casa Brindisi in vista della seconda parte di stagione in Italia e in Europa.

ll roster a disposizione di Frank Vitucci si arricchisce infatti delle prestazioni di Joshua Lamont Bostic, guardia/ala di 196 cm per 102 kg, in forza alla UnaHotels Reggio Emilia nella prima parte di stagione.

La trattativa, in piedi da tempo, si è conclusa felicemente. Come riporta il comunicato ufficiale del club pugliese, Bostic, “arrivato a Brindisi nelle scorse ore, ha superato le visite mediche di rito e sarà a disposizione dello staff tecnico a partire dall’allenamento odierno. Nato a Columbus (Ohio) il 12 maggio 1987, Bostic vanta una grande esperienza nei campionati europei e in particolar modo nella lega italiana. In LBA ha vestito le canotte di Caserta (2016/17), Sassari (2018/19)e Reggio Emilia (2020/21). Alla prima stagione nel nostro massimo campionato conquista undici vittorie sulle dodici totali della squadra campana allenata da coach Dell’Agnello; il 31 marzo 2018 con la Dinamo realizza il suo career high in Lega A di 26 punti contro la Happy Casa; nella stagione attuale a Reggio registra una media di 13.7 punti e quasi 4 rimbalzi e 2 assist di media in 18 partite timbrando sempre contro Brindisi la sua miglior prestazione stagionale da 22 punti al PalaPentassuglia il 1 febbraio 2021. L’atleta americano ha disputato diverse competizioni europee di club: EuroChallenge (nel 2012/13 al Belfius con 13.3 punti e il 41% da tre punti); Champions League (a Sassari nel 2017/18 per 3 presenze totali); Eurocup (con Chalon nel 2013/14 e Gdynia nel 2018/19 e 2019/20 a una media di quasi 15 punti in due stagioni); Europe Cup (nel 2021 con Reggio nella prima fase a gironi)”.

Questo il commento del Presidente della società Fernando Marino: “Diamo un caloroso benvenuto a Josh, atleta che abbiamo sempre apprezzato in questi anni da avversario in campionato. Ci auguriamo che si possa integrare nel gruppo nel più breve tempo possibile per proseguire ad alti livelli questa splendida stagione che ci vede protagonisti in Italia e in Europa”.

OMNISPORT | 22-02-2021 17:58