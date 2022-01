Brindisi, Vitucci: "Abbiamo perso il controllo troppo presto"

31-01-2022 08:44

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, questo il ruolino di marcia un pò precario della Happy Casa Brindisi che ieri ha pesantemente perso contro Sassari.

La squadra di coach Vitucci incappa nel secondo ko cosecutivo dopo la sconfitta casalinga subita contro la Virtus Bologna: periodo negativo per i pugliesi che scivolano in classifica fuori dalla zona play off visto anche le concomitanti vittorie di Sassari appunto, e Reggio Emilia.

La sconfitta in terra sarda è stata netta: 102-75 al PalaSerradimigni di Sassari per il diciottesimo turno di regular season.

Queste le dichiarazioni post partita di coach Frank Vitucci: “I numeri parlano da soli e c’è poco da dire. Una partita durata troppo poco in cui abbiamo perso il controllo troppo presto, forse ciò che avevamo preparato era anche pretenzioso rispetto agli ultimi giorni molto complicati. Non è elegante e corretto accampare scuse per i nostri avversari che hanno dominato la partita dal secondo quarto. Dobbiamo ritrovare una precisa identità partendo dagli aspetti basilari. Abbiamo bisogno di prepararci al meglio, sperando di avere tutti sani in modo da mettere ogni tassello al proprio posto e inserire i nuovi arrivi“.

