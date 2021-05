Bruno Alves ha salutato il Parma con un post su Instagram: “Grazie Parma, eri molto più di una società di calcio, più che calcio eri dedizione e passione”.

“Dopo tre anni di pura dedizione, in cui ho lasciato la mia famiglia in Portogallo per dedicare tutto il mio impegno e la mia concentrazione a questo club e a questa città, è ora di salutare ed essere grati per questa opportunità. Nuove possibilità e progetti arriveranno in futuro”.

OMNISPORT | 30-05-2021 20:30