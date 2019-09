Brutta Juve: tifosi furiosi trovano i colpevoli

Non possono certo essere soddisfatti i tifosi della Juventus dopo l’anticipo del sabato pomeriggio. Un pareggio per 0-0 contro la Fiorentina ma che ha visto i bianconeri rischiare tantissimo e soprattutto proporre un gioco non certo esaltante. Hanno deluso in tanti, ma gli internauti juventini puntano il dito oltre che contro l’allenatore Sarri anche e soprattutto con lo staff medico.

Si rimpiange Allegri – Sui social è una piogga di commenti delusi, c’è chi rimpiange il passato con “E questo sarebbe il bel gioco di Sarri? Abbiamo fatto schifo! Non voglio più sentir parlare del gioco catenacciaro di Allegri, con lui in panchina questa partita l’avremmo vinta” e chi prevede un triste epilogo con “Sarri per me non arriva a Natale!”.

Champions che incombe – Insulti irripetibili per i troppi infortuni, ma fra chi è più lucido si legge “Douglas Costa aveva promesso un’annata migliore dell’anno scorso perché era stato condizionato dagli infortuni. Non aggiungo altro” e poi “E si prendevano il gioco di Milan Lab! Qua alla terza partita sono tutti rotti! Ma chi cavolo abbiamo come medici sociali? Incompetenti assoluti!”. L’esordio in coppa fa paura: “Ma mi dite dove vogliamo andare in Europa con mezza squadra in infermeria e un gioco osceno?”.

Ironia anti-Juve – Naturalmente non si fanno pregare i tifosi delle altre squadre, che punzecchiano i bianconeri. C’è chi sottolinea non soltanto la prestazione ma anche la maglia utilizzata da Ronaldo e compagni con “Beh, se la Fiorentina non riesce a battere neanche il Bari in casa allora anche quest’anno rischiano di retrocedere!”.

SPORTEVAI | 14-09-2019 17:08