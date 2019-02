Bucchioni sfotte la Juventus: vende Pinsoglio a 50 milioni

Non accenna a placarsi la polemica sulle ottime plusvalenze fatte dalla Juventus grazie alle cessioni di alcuni giocatori. C’è chicome Chirico ha provato a smontare il caso-Sturaro (come è stato definito da molti) e chi invece continua a vederci sotto del marcio. Del resto tutto è cominciato con l’acquisto da parte dell’Udinese di Rolando Mandragora ed è proseguito con il riscatto della Sampdoria per quanto riguarda il portiere Emil Audero (titolare del club blucerchiato).

La frecciata – Chi non ci sta ad esempio è Enzo Bucchioni, che intervistato dall’emittente radiofonica Radio Sportiva ha preso in giro il mercato della Juventus con queste affermazioni: “Il mercato dei bianconeri è stato eccezionale, merita un otto in pagella. Paratici dopo aver venduto Mandragora per 20 milioni all’Udinese ha piazzato Sturaro per 16,5 al Genoa. Credo che la sua prossima mossa sarà quella di vendere il portiere Pinsoglio per 50 milioni”.

I problemi sono in campo – Per quanto riguarda Massimiliano Allegri e la squadra però c’è ben altro di cui preoccuparsi rispetto alle polemiche di mercato. Con la Champions League che incombe sono tanti gli infortunati in casa bianconera, soprattutto nel pacchetto arretrato che si presenterà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo senza nemmeno uno dei tre componenti della famosa BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini). A loro va ad aggiungersi anche Douglas Costa vittima di un incidente stradale (ma che è fuori per problemi muscolari).

SPORTEVAI | 09-02-2019 09:42