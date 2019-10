Bufera social tra i tifosi del Milan dopo parole di Maldini

In attesa che torni a parlare il campo, con la delicatissima partita con la Roma che dovrà dire se la cura Pioli – dopo il deludente pareggio con il Lecce a San Siro – sta dando i suoi frutti, continua ad essere pesante l’atmosfera in casa Milan. Non bastava la contestazione ad alcuni giocatori, con l’hashtag #Susoout che continua a imperversare, e i dubbi sulla tenuta finanziaria della società. Ci si è messo anche Paolo Maldini con la sua intervista di ieri a seminare un po’ di caos mentre i tifosi sognano rinforzi sul mercato.

LA BANDIERA – Tanti i temi toccati dall’ex capitano, dall’attacco a Berlusconi (“Questa sua tendenza a risultare sempre spiritoso lo rende inelegante, ma è una cosa personale”) al soft out-out ad Elliott: “Se nell’idea della società, ma non è così, c’è l’idea di tornare competitivi tra 15 anni e fare 12 anni da squadra di media classifica in Serie A, noi non saremo sicuramente quelli che saranno a capo della direzione sportiva”.

LE REAZIONI – I tifosi rossoneri replicano sui social e la maggioranza prende le distanze da Maldini: “Stupidaggine colossale. Maldini sa di mentire” o anche: “Ha comprato Krunic e Bennacer, vuoi vincere?” oppure: “Con un settlement agreement alle porte, cosa si aspetta? Uno squadrone per vincere la Champions?”.

LA DELUSIONE – I fan rossoneri sono rimasti delusi dalla figura di Maldini dirigente: “Poi ti svegli e capisci che eri un grandissimo giocatore ma come dirigente non vali un fico secco però con un bellissimo ricco stipendio e qui devo complimentarmi per l’operazione fatta” o anche: “Allora ti conviene lasciarlo direttamente domani il Milan, Elliott non è interessato a vincere ma solo al business dello stadio. Tutti l’hanno capito e sicuramente anche Maldini ma stipendio è molto molto alto”.

LO SCETTICISMO – Prevalgono toni perplessi e scettici: “E beh certo, perdeva il Milan di Galliani e dicevi che “avevano distrutto il tuo Milan”, perde il tuo Milan ed è un “momento di crescita “ ma per favore basta” oppure: “Hahahha tempo due anni: società venduta, lui e Boban scappati via in Tv e il nulla sportivo”.

FAVOREVOLI – Ridotta, ma comunque c’è, la frangia di chi lo difende: “Ha detto quello che pensa ogni tifoso” e infine: “Non capisco i commenti negativi sulle parole di Maldini. Ha detto su Berlusconi quello che tutti i veri tifosi del Milan pensano: grati a vita per aver costruito un Milan invincibile ma ora certe battute sono fuori luogo”.

SPORTEVAI | 26-10-2019 10:02