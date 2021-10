Bufera su Bonucci dopo rosso con Spagna, polemica tra pro e contro Leo

Si fa presto a passare da eroe a sopravvalutato. E se sei Leo Bonucci, ovvero uno che da sempre si porta dietro un sentimento manicheo – o sei con lui o contro di lui – è tutto più veloce. Il centrale bianconero solo pochi mesi fa è stato tra i protagonisti dell’Europeo vinto a Londra ma dopo il ko di ieri con la Spagna è tornato ad essere vittima di critiche e insulti. Colpa di quella gomitata che gli è costata il cartellino rosso: senza di lui l’Italia di Mancini è andata presto alla deriva in inferiorità numerica e in tanti danno proprio a lui la colpa della sconfitta anche se la decisione dell’arbitro non è stata condivisa da tutti.

I tifosi si dividono su Bonucci

Fioccano i commenti: “Bonucci si è fatto espellere per due situazioni imbarazzanti non degne di un giocatore dall’esperienza simile” o anche: “Il secondo giallo a Bonucci era un rosso diretto, guarda l’avversario e lo colpisce volontariamente”, oppure: “Errore arbitrale, ma Bonucci protesta istericamente in stile Juve. Giallo inevitabile (in Italia no)”.

C’è chi scrive: “Rivedo la gomitata di Bonucci e mi accorgo che prima di sferrare il colpo per un attimo smette di guardare il pallone cadere per cercare il volto dell’avversario. Intenzionale” o anche: “Forse deve mangiare ancora un po’ di pasta asciutta? O ne ha mangiata tanta?”, oppure: “Se abitui un calciatore ad essere impunito, dimentica il regolamento. L’ hanno viziato troppo”. Non manca chi lo difende: “dove eravate quando ha annientato Lukaku contro il Chelsea Campione d’Europa, per non parlare di quando è stato determinante per vincere Euro2020 in casa degli Inglesi?” e infine: “Leo non devi chiedere scusa. Sei uno dei pilastri di questa nazionale. Nessun giocatore deve chiedere scusa, neppure chi ieri ha sbagliato gil fatti o ha dormito in difesa. Solo chi ha fischiato deve chiedere scusa”

SPORTEVAI | 07-10-2021 09:06