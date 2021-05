Buffon agli ultras: "Non è vero che non seguiamo Pirlo"

Sono giorni di grande tensione intorno alla Juventus, ecco perchè in giornata una delegazione degli ultras bianconeri ha raggiunto Reggio Emilia dove stasera la squadra scenderà in campo contro il Sassuolo.

I tifosi hanno chiesto e ottenuto di avere un breve confronto con Buffon, che ha rassicurato gli ultras sulla coesione del gruppo negando contrasti con lo staff tecnico. “Non seguiamo Pirlo? Non è vero, quello non è vero. Ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro”.

Buffon infine promette massimo impegno per le ultime tre partite. “Non dobbiamo perdere le speranze per la Champions? Per forza, siamo ancora in piedi…”.

OMNISPORT | 12-05-2021 18:12