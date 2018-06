Buffon è ai Mondiali? Il web impazza

I tifosi italiani che hanno visto qualche minuto di Belgio-Panama, partita valida per il Mondiale che si stanno disputando in Russia si sono chiesti: ma Gianluigi Buffon alla fine è andato lo stesso ai Mondiali?

La somiglianza tra il portierone della Juventus e il numero uno di Panama, Jaime Penedo, è davvero incredibile: i due sembrano separati alla nascita. In tanti se ne sono accorti e sul web stanno impazzando le foto che mettono i due vicini per sottolineare le tante similitudini presenti.

Penedo, che ha esordito perdendo 3-0 contro il Belgio, in realtà è il numero uno della Dinamo Bucarest e sta disputando il primo Mondiale della sua carriera. L’opposto di Buffon che può contare invece ben cinque partecipazioni alla massima manifestazione internazionale. Potevano essere sei gli Azzurri di Ventura avessero battuto la Svezia e conquistato il pass per la Russia.

Buffon lo scorso maggio ha detto addio alla Juventus senza annunciare però l’addio al calcio: il 40enne portiere è sempre più vicino alla firma con il Psg dove andrebbe a giocare le prossime due stagioni.

Il suo ingaggio dovrebbe essere annunciato nei primi giorni di luglio: prima i parigini dovranno sistemare il bilancio che è sotto osservazione della Uefa. Quest’ultima ha chiesto ai campioni di Francia di rientrare almeno di 60 milioni di euro: in virtù di ciò il Psg si sta concentrando sulle cessioni con Pastore ed il portiere Areola che hanno già la valigia in mano in direzione Roma.

Superato il 30 giugno Buffon diventerà ufficialmente un calciatore del Psg dove troverà con grandi probabilità anche la stella brasiliana Neymar che dovrebbe proseguire ancora in Francia nonostante le voci insistenti di mercato che lo vedrebbero in procinto di rientrare in Spagna in direzione Real Madrid o Barcellona.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 16:00