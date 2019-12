Buffon rende omaggio a Maldini

Gianluigi Buffon rende omaggio a Paolo Maldini, vecchio rivale di tante partite e compagno di nazionale ai Mondiali 1998 e 2002, appena raggiunto come giocatore con più presenze nella storia della serie A.

"Per tutto ciò che rappresentava, la partita con la Sampdoria è stata davvero emozionante – ha affermato il portiere della Juventus sui suoi canali social -. In fondo le emozioni sono uno dei motivi per cui continuo a giocare. E raggiungere Paolo Maldini in testa alla classifica delle presenze di serie A mi ha onorato, ma da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi".

SPORTAL.IT | 20-12-2019 00:04