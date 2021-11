Bulls da primato, Golden State vince ancora

22-11-2021 08:14

I Bulls fanno sul serio. La dodicesima vittoria in stagione di Chicago permette alla squadra di coach Donovan di agganciare i Nets al primo posto nella Eastern Conference. La rivincita sui Knicks, che a ottobre erano passati allo United Center, è firmata da una gran prova di squadra con DeMar DeRozan autore di 31 punti e leader di un gruppo capace di mascherare la serata di scarsa vena di Lonzo Ball e che trova in Coby White l’uomo decisivo nell’ultimo quarto. Ai Knicks non basta il solito Julius Randle autore di 34 punti e 10 rimbalzi.

Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite per Golden State, che riesce a piegare Toronto nonostante la notte di scarsa ispirazione di Steph Curry, che mette a referto appena 12 punti, distribuendo però otto assist per i compagni tra i quali spiccano Jordan Poole (33 punti con 10/13 dal campo e otto 8 triple a segno) e Andrew Wiggins (32 punti e 7 rimbalzi).

Settimo ko nelle ultime nove partite per i Raptors, ma c’è cho è messo peggio come i Nuggets, che sono travolti dai Suns incappando nella quarta sconfitta consecutiva. Senza Jokic, ma anche Murray e Porter Jr. Denver non entra mai in partita, così Phoenix passeggia e trova protagonisti inattesi, come Cam Johnson, che fissa con 22 punti il proprio record in carriera.

Vittoria e sorpasso in classifica per i Clippers su Dallas priva di Doncic (29 punti per Paul George).

I risultati della notte:

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 97-91

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers 116-121

Chicago Bulls-New York Knicks 109-103

Phoenix Suns-Denver Nuggets 126-97

Golden State Warriors-Toronto Raptors 119-104

OMNISPORT