Bundes: 3-2 spettacolo del Dortmund, cadono Stoccarda e Union Berlin

22-01-2022 18:25

Si sono giocate nel pomeriggio alcune partite della 20° giornata di Bundesliga. La partita più spettacolare è stata senza dubbio il 3-2 esterno del Borussia Dortmund in casa dell’Hoffenheim, gara che metteva di fronte la quarta contro la seconda in classifica. Reti di Haaland, Reus e Raum per i gialloneri, di Kramaric e Rutter per i padroni di casa.

Goleada del Bayer Leverkusen alla Bay Arena contro l’Augsburg. Un 5-1 che non ammette repliche per gli ospiti, colpiti da una tripletta di un fenomenale Diaby. Sconfitta anche del Mainz per 2-1 contro il Furthm, per l’Union Berlin 2-1 contro il Borussia M’Gladbach e per lo Stoccarda, che cade 2-0 in casa della rivelazione Friburgo.

OMNISPORT