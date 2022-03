20-03-2022 20:11

Si sono giocate nella giornata di oggi alcune gare della 27° giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen, dopo l’eliminazione in Europa League per mano dell’Atalanta del Gasp, riprende la sua corsa in campionato grazie alle reti di Paulinho, che firma una doppietta tra il minuto 86 e il minuti 92.

0-0 invece la gara tra il Lipsia e l’Eintracht Francoforte.

