Bundesliga, 5° giornata: pareggia il Bayern Monaco, cade il Lipsia

03-09-2022 21:06

Nella giornata di oggi si sono giocate la maggior parte della partita valide per la 5° giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Vediamo ora quali sono stati i risultati.

Grande gara dell’Eintracht Francoforte, che in casa demolisce con un nettissimo 4-0 il Lipsia. Molto più combattuta invece la partita che ha visto il Friburgo vincere 3-2 alla Bayarena contro il Bayer Leverkusen, col gol vittoria di Doan al 71′.

1-1 è invece il risultato col quale l’Union Berlino ferma sul pareggio i colossi del Bayern Monaco, una delusione grande per i bavaresi che ci certo si aspettavano una vittoria in carrozza. 1-1 è lo stesso risultato che hanno ottenuto Stoccarda e Schalke 04.

Vince il Colonia per 4-2 in casa del Wolfsburg, mentre il Werder Brema riesce a imporsi 2-0 in casa del Bochum.