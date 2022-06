Bundesliga: Eintracht-Bayern primo match del 2022-2023

17-06-2022 12:24

Ieri è stato stilato il campionato di Premier League, oggi è stata la volta del calendario della Bundesliga.

Il torneo tedesco, inizierà venerdì 5 agosto e come vuole la tradizione, sarà inaugurato dalla squadra campione in carica, ossia il Bayern Monaco: ecco la prima giornata in cui spicca subito il derby della capitale tra Union e Herta Berlino.

Big match tra Dortmund e Leverkusen,mentre il Lipsia inizia a Stoccarda.

5 agosto

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

6-7 agosto

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Union Berlino-Hertha

Colonia-Schalke

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim

Wolfsburg-Werder Brema

Bochum-Mainz

Augsburg-Friburgo

Stoccarda-Lipsia