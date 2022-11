Bundesliga, Grifo chiama Mancini: 3 gol in 20 minuti per l’attaccante italo-tedesco

14-11-2022 14:33

Tre gol in poco più di 20 minuti: è Vincenzo Grifo del Friburgo il vero protagonista dell’ultima giornata di Bundesliga che si chiude con la vittoria dei brisgoviani sull’Union Berlino. L’attaccante italo-tedesco porta in vantaggio i suoi con un calcio di rigore al 4’ (fallo di mano in area); al 6’ ancora Grifo chiude un contropiede vincente ed al 23’, ancora dal dischetto, è implacabile a battere il portiere berlinese.

Il Friburgo scavalca proprio Berlino e si porta al secondo posto solitario, con 30 punti e a -4 dal Bayern Monaco. Il dato particolare è che la stessa gara nello scorso campionato si chiese con il medesimo punteggio ma… per l’Union. Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, adesso ha sicuramente un’altra freccia offensiva al suo arco per preparare la qualificazione al prossimo europeo.