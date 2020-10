Buona la prima, sul web Anna Billò asfalta Ilaria D'Amico

E’ entrata in punta di piedi, con classe e stile ma ha già conquistato tutti al primo colpo. Anna Billò esce vincitrice dopo la prima giornata di Champions League al pari di Juve e Lazio. La compagna di Leonardo ha debuttato alla grande nel salotto di Sky in Champions League Show, vincendo alla prima ripresa il confronto con Ilaria D’Amico che da oltre un decennio gestiva la rubrica.

L’umiltà della Billò piace a tutti

Prima del debutto la Billò aveva scelto il basso profilo parlando a La Stampa (cui ha rivelato anche di aver battuto il Covid): «Ilaria è un talent, io sono una giornalista entrata in Sky da praticante. Non mi porrò da protagonista, darò voce alla partita, agli ospiti. Al mio fianco avrò Mister Champions Costacurta e tanti altri campioni sul campo, la mia gavetta è stata riconosciuta. La carta stampata mi ha insegnato l’utilizzo delle parole e i tempi di scrittura, la radio mi ha dato modo di pensare in diretta senza preoccuparmi del capello. In tv la possibilità trasversale di stare in studio e dietro le quinte».

Sui social la Billò promossa a pieni voti

Fioccano i commenti sui social dopo il convincente esordio: toni pacati, sobrietà domande intelligenti: “Bella e brava ! ottimo esordio” o anche: “Finalmente una donna e non un oca”. C’è chi non si stupisce: “Si parla di lei che esordisce nello studio della Champions League di Sky come se fosse una pivella o una che ha appena iniziato. Significa insultare la sua competenza e la sua professionalità, senza dimenticare che si offende la sua indiscutibile preparazione”.

Nei paragoni la D’Amico esce sconfitta

Arrivano anche i paragon: “Molto contento per Anna Billò al timone della Champions su Sky. Sicuramente un upgrade rispetto ad Ilaria D’Amico. Una conduttrice che invece secondo me meriterebbe di più è Cristiana Buonamano. Preparatissima su tutto, spigliata, ironica” o anche: “Champions League showc con Anna Billò guadagna in agilità. Il dibattito scorre veloce, senza le troppe parole di Ilaria D’Amico. Così c’è più spazio per gli opinionisti, tutti muniti di classe ed esperienza”.

Bella e brava, la Billò ha stregato i tifosi

I complimenti si sprecano: “Finalmente una persona molto competente e totalmente imparziale a differenza di chi la precedeva Faccina leggermente sorridente” o anche: “Finalmente un po’ di competenza, la Billò è talmente preparata che basta un decimo della sua competenza per non fare rimpiangere la D’Amico” e infine: “Una vincitrice della Champions League c’è già. Anna Billò: è un plus per noi abbonati: molto competente, rapida nei tempi, lucida, spiritosa, per nulla autoreferenziale. Brava! Ah sì, anche bellissima, il che non guasta”.

SPORTEVAI | 21-10-2020 09:44