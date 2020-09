Anna Billò: "Io e Leonardo abbiamo avuto il Covid-19"

Anna Billò ha fatto un passo in più. Non è un modo per sottolineare quanto sia rilevante il nuovo ruolo che Sky Sport ha deciso di affidare alla giornalista e conduttrice televisiva, che andrà a sostituire Ilaria D’Amico divenendo nuovo volto della Champions, ma quanto abbia centralità la scelta di rendere pubblico il suo percorso nella malattia.

Anna Billò e Leonardo positivi al coronavirus

Anche lei e la sua famiglia sono stati colpiti dal Covid-19. Ed è lei stessa, in un’intervista a Sportweek ad ammetterlo. “L’ho avuto, lo abbiamo avuto tutti in famiglia. Ha iniziato Thomas, il più piccolo, appena la Francia è entrata in lockdown: febbre alta, mal di testa fortissimi e la gola piena di pomfi rossi. Per tre giorni è stato malissimo. Dopo dieci è toccato a me e Leo: abbiamo perso gusto e olfatto, poi febbre e fiato corto”.

Il tampone negativo dopo un mese e mezzo

Al primo tampone positivo, ne sono seguiti altri. La malattia li ha accompagnati per quasi un mese, stando alla sua ricostruzione: “E 25 giorni dopo eravamo ancora positivi. E’ stato lungo e difficile. Dopo un mese e mezzo finalmente sono arrivati i tamponi negativi”.

I tentativi di Leonardo di strappare Pirlo alla Juve

A differenza di quanto avvenuto per altri, sia Anna sia Leonardo hanno superato la malattia. E ripreso le proprie attività. “Pirlo? Leo ha provato a portarlo più volte con sé, anche al PSG”.

VIRGILIO SPORT | 14-09-2020 10:02