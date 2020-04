Buscaglia: "Ecco cosa c'era di particolare a Trento"

Maurizio Buscaglia parla del presente a Reggio Emilia e del passato a Trento intervenendo alla video chat in diretta di 'Backdoor Podcast'. E ripercorre gli anni alla guida dell'Aquila Basket.

"Con Trento – ricorda – ogni anno o quasi somigliava a un esordio, perché salendo via via di categoria si affrontavano tante difficoltà. Abbiamo però sempre puntato a entrare nella stagione con una nostra identità. Per esempio lo abbiamo dimostrato disputando una A1 di altissimo livello creando qualcosa di particolare grazie a tanti fattori. Lo stesso poi è successo nella cavalcata in EuroCup, che ci ha portati a due vittorie dall'EuroLeague. Sono stati anni con qualcosa di molto, molto particolare".

E ora Reggio Emilia: "Ho un ricordo molto bello di quando sono arrivato, trovando un entusiasmo genuino e una gran voglia di ripartire per arrivare al massimo livello. Questo mi ha aiutato ad ambientarmi subito".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 21:19