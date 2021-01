Cagliari-Benevento, Ionita presenta la sfida

Il centrocampista del Benevento, Artur Ionita, ha parlato in merito alla gara di domani (mercoledi 6 gennaio) tra la sua ex squadra, il Cagliari, e il Benevento. Il giocatore moldavo ha passato 4 anni in Sardegna.

Queste le sue parole:

“In caso di gol al Cagliari non esulterò. In rossoblù ho vissuto quattro anni, ma non penso a queste cose. Sto preparando questo incontro come tutti gli altri. Siamo un gruppo unito e affiatato. Inizialmente ci sono state delle difficoltà che abbiamo risolto attraverso il lavoro. Dobbiamo migliorare ancora, limitando gli errori visti anche recentemente con l’obiettivo di non commetterli più. Sono orgoglioso di essere qui”.

OMNISPORT | 05-01-2021 18:15