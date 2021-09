Cagliari, Caceres svela il suo nuovo obiettivo

È sicuramente un innesto importante per il Cagliari quello di Martin Caceres, giocatore che può portare a tutto l’ambiente sardo carisma e mentalità vincente.

Di quelli che sono i suoi obiettivi e le sue ambizioni con la nuova maglia, l’ex difensore di Juventus e Fiorentina ha parlato nel corso della sua prima intervista da giocatore rossoblù rilasciata oggi.

“Sono molto contento di giocare in una società che ha così tanta storia come il Cagliari. Prima di arrivare ho parlato con gli altri uruguaiani dei rossoblù e mi hanno tutti consigliato di venire in Sardegna. Il rapporto tra il Cagliari e il nostro paese è sempre stato forte, lo dimostrano i tanti miei connazionali che hanno indossato questa maglia nel tempo” ha spiegato Caceres parlando dei motivi che l’hanno spinto a scegliere la società isolana.

“Tra i miei obiettivi a Cagliari c’è la volontà di trasmettere la mia esperienza ai giovani. Il ruolo? Non importa dove giocherò, quello che è più importante adesso è fare un percorso che ci porti a migliorare partita dopo partita. Non vedo l’ora di esultare insieme ai nostri tifosi” ha affermato con fare molto determinato il nuovo numero 4 cagliaritano.

OMNISPORT | 01-09-2021 23:35