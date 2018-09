Cagliari in lutto, morto a 20 anni l'ex Popiela

Il Cagliari è in lutto per la morte dell'attaccante Krystian Popiela, ex calciatore della Primavera rossoblu. Il giovane ha perso la vita ad appena 20 anni in Polonia, a causa di un incidente stradale avvenuto in località Wola Wielka, vicino a Debica.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la Volkswagen Passat su cui era alla guida il ragazzo è finita fuori strada e si è schiantata contro la barriera di protezione. Popiela è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. I suoi amici e tanti tifosi sardi che si ricordavano ancora di lui hanno inondato i suoi profili social di messaggi di commozione e d'affetto nei confronti della famiglia.

Krystian Popiela giocava attualmente nella squadra locale dello Stal Rzeszo'w.

"Il Cagliari Calcio, profondamente addolorato dalla tragica notizia, si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane Krystian Popiela, scomparso ad appena 20 anni – si legge in un comunicato del club sardo apparso sul sito ufficiale -. Popiela arrivò in Sardegna a 17 anni debuttando in Primavera nel gennaio 2016: attaccante centrale forte fisicamente, giocò 10 partite dando il suo importante contributo alla conquista dei play-off, proseguendo poi la carriera nella sua Polonia. Sempre sorridente, durante la permanenza in Sardegna seppe conquistare l'affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti. Ciao, Krystian". Nel luglio del 2017 il giovane calciatore era stato ceduto al Wisla Plok.

Questo l'omaggio di Santiago Colombatto, suo ex compagno: "Incredibile, riposa in pace Krystian". Le parole del dg del Cagliari Passetti: "Permettetemi di ricordare Krystian Popeia, che è stato con noi per 10 partite in Primavera".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 20:20