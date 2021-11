Cagliari, Mazzarri: "Il Signore lassù si accorgerà di noi"

06-11-2021 23:56

Al termine del match perso con l’Atalanta per 2-1, il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ne usciremo fuori bene, la fiducia per come il presidente mi ha cercato e per quello che ci siamo detti è normale che ci sia. Alla luce di quello che stiamo vivendo, dei tanti infortuni e così via”.

Mazzarri si augura un pizzico di fortuna in più e un aiuto dall’alto: “L’importante è guardare alla prestazione, e lavoriamo su quella e poi quel Signore lassù si accorgerà di noi, perché ora sembra non se ne sia accorto. I ragazzi oggi hanno dato tutto, mancavano sei titolari. A chi ha giocato, contro una top del calcio internazionale, non posso dire niente”.

OMNISPORT