Cagliari-Napoli, Pereriro: "Meritavamo i tre punti"

21-02-2022 21:34

Il fantasista del Cagliari Gaston Pereiro ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli di Spalletti. Gastón Pereiro è stato coinvolto in sei gol in Serie A nel 2022 (quattro reti, due assist), solo Gianluca Caprari (sette) ha fatto meglio nel periodo.

Queste le parole del cagliaritano:

“Dobbiamo continuare così, con questo spirito, i punti arriveranno. Meritavamo i tre punti, li raccogliamo la prossima volta. Questa è la strada giusta per la salvezza. Gol? Il pallone ha rimbalzato davanti al portiere, l’importante è che la palla sia entrata”.

