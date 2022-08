18-08-2022 10:11

Il primo amore non si scorda mai. Frase fatta, quasi scontata, ma mai come questa volta appropriata per l’ultimo acquisto del Cagliari, passato sotto i riflettori visto il poco preavviso e l’ufficialità che è parsa una vera e propria bomba di mercato. E’ successo tutto nel giro di poche ore, visto che Marco Mancosu diventerà, ancora una volta, un calciatore del Cagliari.

Nel tardo pomeriggio del 17 agosto Mancosu ha ufficializzato la rescissione contrattuale con la Spal, al termine di una sola stagione in Serie B contraddistinta da 35 presenze in campionato e 6 reti. Conclusa l’esperienza a Ferrara ecco che alla porta del “dieci” è tornato il suo amato Cagliari, dove tutto è iniziato fino all’esordio a 18 anni in Serie A nella stagione 2006/2007, dove segna pure un gol. Accordo trovato e visite mediche a Villa Stuart fissate, con la firma del contratto attesa nel pomeriggio del 18 agosto dove si legherà al club sardo fino al 2024.

