Cagliari-Salernitana, i convocati di Stefano Colantuono

25-11-2021 14:03

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta in Sardegna contro il Cagliari di Mazzarri. Cagliari e Salernitana si sono affrontate due volte in Serie A: i sardi hanno vinto 3-1 in entrambe le occasioni nel 1999, con Giampiero Ventura in panchina.

Ecco le scelte di Colantuono:

Portieri: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.

