Cagliari salvo, il bilancio di Maran

Il Cagliari vede sfumare in extremis la vittoria sul campo del Genoa, ma conquista il punto che vale la salvezza matematica.

Rolando Maran esprime la propria gioia ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo virtualmente salvi tre-quattro domeniche fa, ma fin quando non hai la matematica c'è sempre apprensione e visti i risultati dell'Empoli c'è stata. Quando vai a Genova e fai una partita del genere in un ambiente così significa che la testa è concentrata. È un grande risultato per come siamo arrivati a questa salvezza, con merito facendo un buon calcio e lottando come oggi. Serviva carattere, siamo andati vicini a vincere la partita anche se il Genoa meritava il pareggio.

L’ex allenatore del Chievo fa il bilancio dell’annata: “Fa piacere vedere i magazzinieri e tutti gli altri esultare per questa salvezza. Abbiamo fatto una buona annata, il nostro risultato l'abbiamo ottenuto con anticipo anche se la matematica non c'era perché dietro corrono. Se si va a considerare il periodo difficile in cui ci allenavamo in dodici l'averlo superato con grande coesione rende questo campionato ancora più positivo. Manca ancora una gara e abbiano fatto cinque punti in più rispetto allo scorso anno.

Sono mancati però i risultati in trasferta: “Siamo andati in apprensione ed è diventata una fobia non fare risultato in trasferta. Abbiamo palesato qualche limite in questo senso. Dovremo dimostrare di aver fatto tesoro di questa stagione".

SPORTAL.IT | 18-05-2019 20:44