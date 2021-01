Di Francesco perde Duncan, nemmeno in panchina: spazio per Deiola con Oliva e Marin in mezzo al campo. Nainggolan e Joao Pedro trequartisti a supporto dell’attaccante centrale Simeone. Nessuna sorpresa dietro e tra i pali.

De Zerbi con Caputo ad agire da punta di riferimento, si rivede Boga sulla sinistra: l’ivoriano non giocava una gara da titolare in campionato dallo scorso 6 gennaio. Obiang preferito a Maxime Lopez per affiancare Locatelli, Müldür terzino destro.

CAGLIARI-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin, Deiola; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

OMNISPORT | 31-01-2021 14:29