Cagliari, Semplici: "Ci manca autostima"

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha commentato così il 2-2 con lo Spezia in casa: “Siamo partiti un po’ contratti e, purtroppo, abbiamo ricevuto lo schiaffo, un po’ come succedeva l’anno scorso, prima di fare la partita che avremmo dovuto fare dall’inizio”.

“A questa squadra manca un po’ di autostima. Abbiamo dimostrato di avere delle qualità. Non avevamo concesso niente, abbiamo creato tante situazioni favorevoli. Cinque o sei occasioni nitide contro un’unica loro, dove ci hanno fatto il secondo gol. Bisogna migliorare perché questa squadra ha sicuramente dei mezzi per poter fare certi tipi di gare, come ha fatto, poi, negli ultimi settanta minuti. Bisogna migliorare questo aspetto perché non possiamo sempre aspettare il gol dell’avversario per poi reagire”.

OMNISPORT | 23-08-2021 21:33