Cagliari: si chiude per Duncan

Il Cagliari sta per chiudere il colpo Duncan dalla Fiorentina. Il centrocampista viola è pronto a lasciare i gigliati per trasferirsi in Sardegna, dove ritroverà Eusebio Di Francesco, già avuto ai tempi del Sassuolo.

Il giocatore ghanese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro, ed effettuerà le visite mediche di rito il prossimo venerdì. Il Cagliari ha battuto la concorrenza di altri due club di Serie A che si erano interessati al calciatore, Parma e Spezia.

OMNISPORT | 14-01-2021 08:23