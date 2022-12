Cagliari: trattative serrate con Claudio Ranieri

23-12-2022 11:06

La sezione dedicata alla Serie B di Tuttosport è dedicata in parte ampia al Cagliari, che sta trattando con l’ex allenatore del Leicester Claudio Ranieri per affidargli la panchina dopo l’esonero di Liverani avvenuto nei giorni scorsi. “La trattativa non è semplice, ma Giulini lo rivuole a Cagliari”, si legge sul quotidiano nell’edizione odierna”. Il tecnico romano chiede diverse garanzie, a partire da quelle economiche sino a quelle tecniche, con una serrata negoziazione che al momento non porta ad una svolta. Se le trattative dovessero arenarsi, occhio alle alternative D’Aversa, Ballardini, Iachini e alla new entry Breda.