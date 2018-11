Cairo: 'Sirigu meglio di Donnarumma'

Dopo tanti weekend di rabbia per le decisioni arbitrali, il Torino si è regalato una domenica di gloria dominando in casa della Sampdoria, dove i granata in Serie A non vincevano addirittura dal 1993.

Erano quelli anni ruggenti, nel dettaglio in quella stagione arrivò la vittoria in Coppa Italia, ma il presidente Urbano Cairo, intervenuto a Radio 24 nella trasmissione ‘Tutti Convocati’, non si esalta: “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella partita vincendo su un campo dove in A il Toro non passava da tempo. Che voto do alla squadra? Come direbbero Cochi e Renato, ‘Bene, bravo, 7+’. Potrebbe essere anche più alto, ma voglio mantenere un profilo basso. Dobbiamo rimanere tranquilli e dare continuità di prestazioni e risultati”.

Cairo ha poi speso parole d’elogio per il portiere Salvatore Sirigu, proponendolo come titolare della nuova Italia di Mancini: “È un giocatore fortissimo, sta facendo un campionato straordinario. Ieri ha parato il quarto rigore su cinque, è una sicurezza incredibile. Per carità, Donnarumma è il futuro della Nazionale, ma oggi Sirigu ha qualcosa in più. Ha una grande maturità e riesce a dare sicurezza alla difesa”.

Poi una specifica dopo i suggerimenti dati per migliorare l'uso del Var: “Penso che ci debba essere una consultazione più frequente, come succedeva l’anno scorso. So che dipende dai protocolli internazionali, non si tratta di qualcosa che si può decidere da soli in Italia, ma ritengo sia uno strumento di grande aiuto e che il suo utilizzo possa essere migliorato".



SPORTAL.IT | 05-11-2018 17:05