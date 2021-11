Caja: "Giocare contro i migliori deve essere da stimolo"

13-11-2021 19:46

Il coach di Reggio Emilia Caja ha parlato alla vigilia del match contro l’Olimpia Milano: “Abbiamo negli occhi la straordinaria prova di forza che Milano ha fatto ieri sera in Eurolega, dimostrazione che ad oggi sono la miglior squadra d’Europa, sotto la guida di coach Messina. Per affrontare la gara di domani dobbiamo avere un senso della sana competizione sportiva: giocare contro i migliori deve essere un grande stimolo, una motivazione d’orgoglio per fare la nostra miglior partita possibile”.

“Dobbiamo concentrarci su di noi e sul fare al meglio le nostre cose, perchè andando a pensare a tutte le qualità o le alternative che può schierare Milano rischieremmo di perderci. Voglio che la squadra esca dal campo consapevole di avere dato tutto, questo deve essere l’approccio alla partita”.

