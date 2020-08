Calciatori in vacanza: Buffon e Immobile le eccezioni

Coronavirus o meno, i calciatori non sfuggono al fascino delle Baleari. Nonostante l’obbligo di tamponi fissato dal governo italiano al rientro dalla Spagna, le isole iberiche del Mediterraneo rimangono la meta preferita di molti giocatori della serie A: basta scorrere Instagram per osservare i campioni del nostro calcio insieme alle proprie wags o a gruppi di amici mentre fanno il bagno nel mare di Formentera o gustano un aperitivo davanti al tramonto di Ibiza.

Le Baleari la meta preferita, Buffon e Immobile le eccezioni

Proprio l’isola del divertimento continua a essere la più gettonata dai calciatori: lì sono approdati Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini, dopo una prima tappa in Costa Azzurra. E Ibiza hanno scelto anche Ciro Immobile e la moglie Jessica, che dopo però si sono spostati su lidi più vicini: la coppia è a Positano, a pochi chilometri da Torre Annunziata, luogo di nascita della Scarpa d’Oro 2020.

Una vacanza tutta italiana è quella scelta da Gigi Buffon, che insieme a Ilaria D’Amico si sta rilassando in Lunigiana, luogo che – secondo quanto scritto su Instagram dal portiere della Juventus – non ha nulla da invidiare a posti più esotici come le Mauritius.

CR7 preferisce la Costa Azzurra

Immobile e Buffon, però, sembrano delle rare eccezioni. A Ibiza, infatti, sono ad esempio anche il laziale Luis Alberto e la moglie Patricia, così come il milanista Theo Hernandez con la tatuatissima partner Zoe Cristofoli.

Invece poco più in là, a Formentera, ecco spuntare Alessandro Matri e Federica Nargi, in vacanza con un folto gruppo di amici tra cui spunta anche l’ex rossonero Cristian Brocchi, oggi allenatore del Monza.

E Cristiano Ronaldo? Il più ricco giocatore della serie A ha scelto la meta dei vip per antonomasia, la Costa Azzurra, imitato dal compagno di squadra Douglas Costa che, però dopo il relax del mare di Francia s’è concesso anche un’avventura esotica, volando con la sua Nathalia in Cappadocia.

SPORTEVAI | 18-08-2020 12:01