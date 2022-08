Calcio, Africa: nasce ufficialmente la SuperLega

10-08-2022 19:00

In Europa ha rischiato di spaccare il calcio, in Africa è stata ufficialmente presentata oggi (mercoledì 10 agosto). La SuperLega ha visto la luce durante il 44° congresso della Caf, la federcalcio del continente.

Non sostituirà la Champions e la Confederations Cup (la seconda coppa africana) ma correrà parallelamente. Prenderà il via ad agosto 2023. Parteciperanno 24 squadre divise in tre gruppi da otto. Le iscritte hanno l’obbligo di avere un settore giovanile e una squadra femminile. “Siamo stati inondati di sponsor e investitori – sono le parole di Patrice Motsepe, presidente della Caf, riportate dalla Gazzetta dello Sport -. La Super League ha un enorme potenziale e potrà sollevare il calcio africano rendendolo ancora più potente”.

Le partecipanti: Al Ahly, Zamalek, Pyramid e Al Masry (Egitto); Wydad, Raja Athletic e Berkane (Marocco); Esperance, Etoil Sportive Du Sahel (Tunisia); Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns (Sud Africa); Kabyile, Belouzidad, Setif (Algeria); Mazembe (Rd Congo); Horoya (Guinea); Enyimba (Nigeria); Petro de Luanda (Angola); Simba (Tanzania); Hearts of Oak (Ghana); Al Hilal (Sudan); Asec Mimosas (Costad d’Avorio); Coton Sport Garoua (Camerun).