Secondo Blick, Joseph Blatter, ex presidente FIFA (dal 1998 al 2005) sarebbe stato ricoverato in ospedale a cuasa di alcuni problemi di salute.

Stando alle prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita: a dare conferma della news, anche la figlia di Sepp, Corinne, Non sono state rilasciate altre notizie a riguardo.

L’ex numero uno della FIFA è ormai lontano dal mondo del pallone dopo essere stato sospeso per sei anni da qualsiasi attività.

OMNISPORT | 07-01-2021 23:18