Calcio, Dida racconta Maignan: "E' da top 6 al mondo"

28-09-2022 22:05

Nelson Dida non ha solo difeso i pali del Milan in occasione di due Champions League vinte (contro Juventus e Liverpool), ma ha anche accompagnato l’ingresso nel mondo rossonero di Mike Maignan, del quale è stato preparatore nella stagione di esordio in Serie A.

Queste le impressioni del brasiliano sull’attuale numero 1 del Milan, fermo ai box per un problema muscolare occorso durante Francia-Austria: “E’ a livello dei primi 10-primi 6 del mondo. E’ in grande crescita e lo sarà ancora di più in un Milan vincente. A lui ho provato a passare quello che avevo vissuto: sta migliorando la base tecnica, è esplosivo e regge la responsabilità”.