Nel test match di scena al Tre Fontane le ragazze di Milena Bertolini si concedono 90 minuti di grande personalità, merito anche di un avversario determinato e tutt’altro che arrendevole.

11-04-2023 19:48

Non contava nulla ai fini del risultato e della classifica, ma contava molto, invece, ai fini del morale ed in ottica futura: l’Italia di Milena Bertolini batte 2-1 la Colombia nell’ultimo test match prima della partenza per il Mondiale in Oceania.

Al Tre Fontane va in scena una gara viva, entusiasmante, dove le sudamericane dimostrano subito di voler fare bella figura e dove le azzurre rispondono, dal canto loro, con l’intenzione di mettere in atto belle trame di gioco. Al 13’ il vantaggio lo firma Giacinti su filtrante di Beccari, Caicedo è la più pericolosa della Colombia, l’Italia contiene e per poco non trova il raddoppio con la stessa Giacinti e con Caruso.

Nella ripresa le ospiti insistono e trovano il pareggio alla mezz’ora quando il direttore di gara è severissimo con Salvai, calcio di rigore, Usme trasforma. Bonansea e compagne non ci stanno, sono diverse le occasioni nell’ultimo spazio di gara fin quando la stessa attaccante juventina riceve sul secondo palo da Bergamaschi, dribbling secco e palla in mezzo, la deviazione sfortunata di Ramos vale il nuovo vantaggio. C’è ancora tempo per qualche brivido, l’ultimo è il missile destinato all’incrocio dei pali di Ramirez, Durante compie un vero e proprio miracolo.